Sandıklı Belediyesi'nin geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı

Programa İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır, sendika başkanları, üyeleri, okul idarecileri okul personelleri, öğretmenler katıldı.

Konuşmasına, öğretmenlere hoş geldiniz dileklerini ileterek başlayan Başkan Çöl; “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz geceye katılımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz 24 Kasım Öğretmenler günü programlarımıza bir yenisi daha ekleyerek sizlerle bir araya gelmekten sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Ben böylesine güzel bir ortamda Öğretmenler Gününü kutlamaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

Açılış konuşmasının akabinde Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından emekli öğretmenler plaketleri verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Plaket töreninden sonra Sandıklı Belediyesi tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü ile ilgili kısa film ve pasta töreni gerçekleştirildi. Programa katılan okul müdürleri tarafından kesilen pastanın akabinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı erdi.