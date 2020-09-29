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Sandıklı Belediyesinin mevsimlik çiçeklerine büyük ilgi

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesinin iştiraki olan Sanjet A.

Ş. tarafından üretilen mevsimlik çiçekler belediye önünde kurulan stant ta satılmaya başladı. Satılan çiçekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.


Sanjet'in çiçek seralarında tamamen yerli üretim imkanları ile yetiştirilen 'Sıklamen' diğer adıyla 'İran Menekşe'si uygun fiyatıyla saksı içerisinde pek çok vatandaşın evlerini süslemeye başladı.


Aldıkları çiçekleri görsel olarak çok beğendiklerini, uygun fiyatlı olmasının da ayrıca kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden vatandaşlar bakımının kolay olduğunu kaydettiler.


Vatandaşlar ayrıca değişik tür çiçeklerinde yetiştirilerek satışa sunulmasını istediklerini belirttiler.

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