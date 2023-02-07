Sandıklı depremzedeler için tek yürek oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğünde depremde etkilenen vatandaşlar için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kabul edilen yardımlarda giyim, kuru gıda, battaniye, ısıtıcı ve nakdi yardımlar için seferber olan vatandaşlar belediye önüne yardımlarını getiriyor.

Kampanya ile ilgili konuşan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 10 kentin etkilendiği depremde hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Çöl; “Sabahın erken saatlerinde Sandıklı Belediyesi olarak hızlı bir şekilde organizasyona başladık. Yaklaşık 1 saat içerisinde inanılmaz bir yardım kampanyasına ortak oldular. Hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayarak yarın yola çıkarmayı düşünüyoruz. Özellikle gıda ürünü, domates, patates, ısıtıcı ve battaniye olarak sıfır ürünlerin yardımlarını topluyoruz. Kazasız belasız inşallah yardımları yerine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.