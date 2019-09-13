Sandıklı Devlet Hastanesi'nde göz ameliyatları başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay'ın göreve başlaması ile ilk olarak gözyaşı kanal tedavisi ameliyatı yapılmaya başlarken, yakında katarakt ameliyatı gibi benzeri ameliyatların da yapılabileceği belirtildi.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne ataması çıkan Dâhiliye Uzmanı Zerrin Eksüzoğlu ve Göz Hastalıkları Uzmanı İbrahim Ethem Ay çalışmaya başladı. Hastanede ilk olarak gözyaşı kanal tedavisi ameliyatının gerçekleştirildiğini belirten Uzman Doktor İbrahim Ethem Ay, “Hastaneye atamamız yapıldıktan sonra ekibimiz ve başhekimimiz ile görüşerek ameliyatları başlattık. İlk olarak gözyaşı kanal tıkanıklığı ameliyatını 2 ayrı hastamıza yaptık. Bir şaşılık ameliyatı yaptık. Her biri de başarı ile sonuçlandı. Göz dışı cerrahilerimize de başladık. Bunun yanında katarakt ameliyatı ve benzeri ameliyatlara da çok yakında başlayacağız inşallah. Bir mikroskop ihtiyacımız var. Sağ olsun başhekimimiz ve belediye başkanımız şuan seferber olmuş durumdalar. Yeni bir mikroskop cihazımız alındığı zaman göz içi ameliyatlarını da yapacağız. Gözün içine mercek konularak yapılan ameliyatlar yani katarakt ameliyatları için biraz daha zamana ihtiyacımız var, çok yakında inşallah onlara da başlayacağız” dedi.

Bu arada Sandıklı İlçesi Devlet Hastanesi'nde görev yapmak üzere 15 yeni kadro açıldığı belirtildi. Yapılan atama ile 1 eczacı, 2 hemşire, 1 röntgen teknisyeni, 1 diyaliz teknikleri, 2 tıbbi sekreter, 1 beyin cerrahi uzmanı, 1 çocuk uzmanı, 1 cildiye uzmanı, 1 göğüs hastalıkları uzmanı, 1 dâhiliye uzmanı, 1 KBB uzmanı, 1 ortopedi uzmanı, 1 mikrobiyoloji uzmanının kısa zaman içerisinde hastanede görevlerine başlayacağı öğrenildi.