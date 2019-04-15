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Sandıklı Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Devlet Hastanesi’nde yangın tatbikatı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi.


Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile hastane yönetimi işbirliğinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri katıldı. Senaryo gereği hastanenin ikinci katında bulunan ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane ünitesinde yangın çıkartıldı. Çıkartılan yangın ile birlikte alarmı duyan hastanenin acil durum müdahale yetkilileri hastaları ve bebekleri tahliye etti. Yangında yaralanan bir hasta yerine cansız manken itfaiye ekipleri yardımıyla ikinci kattan indirilerek, sağlık görevlileri tarafından acile polikliniğine gönderildi.. Daha sonra yangın tüpleri ve hastane içerisindeki yangın söndürme sistemiyle yangına müdahale edildi.

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