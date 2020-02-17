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Sandıklı Doğa grubu Akdağ yürüyüşü gerçekleştirdi

Sandıklı Doğa Grubunun Akdağ’a gerçekleştirdiği yürüyüşe katılım yüksek oldu.

Sandıklı Doğa Grubunun Akdağ'a gerçekleştirdiği yürüyüşe katılım yüksek oldu.


Yaklaşık 13 kilometre boyunca devam eden yürüyüş, Sandıklı'nın en güzel yerlerinden biri olan Akdağ Tabiat Parkı'nda sabahın erken saatlerinde başladı. Sislerin içinde yapılan kahvaltının ardından devam eden yürüyüş, eşsiz manzaralar, su sesleri ve yeşilin hakim olduğu bir alanda gerçekleşti. Doğa severlerin Akdağ yürüyüşüne Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop da katıldı.

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