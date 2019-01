Sandıklı Doğasporları grubu yılın son yürüyüşünü yaptı.

Grup 2018'in son Pazar günü 1880 metre rakımlı Çakmaktpe mevkiine yürüdü. Grup üyelerinden Okan Erguvan, yaptığı açıklamada, "Her hafta ayrı bir mevkie yürüyoruz. Bugün dağlarda yoğun kar vardı, bu da yürüyüşümüze ayrı bir heyecan kattı. Bugün Kumalar dağı Karacaören Sivritepe ile Dutağacı Çakmaktepe mevkiine yürüdük. Biz yıl 12 ay 52 hafta her pazar doğa yürüyüşü yapıyoruz. Grubumuzda her yaştan her meslekten arkadaşlarımız var. Herkese doğa yürüyüşü yapmalarını önerebiliriz" dedi.