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Sandıklı ilçesinde mezar yeri satışları başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Belediyesi tarafından mezar satışları başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Belediyesi tarafından mezar satışları başladı.


Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Şehir Mezarlığında mezar yeri ve hazır yapılmış mezar satışlarının başladığı bildirildi. Topraktan mezar yeri fiyatlarının 900 TL ile 3 bin TL arasında değiştiğinin belirtildiği açıklamada hazır yapılmış mezarlar ise konumuna göre 2 bin 500 TL ile 60 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

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