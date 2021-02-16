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Sandıklı itfaiyesi yangın eğitimlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik yangın esnasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi.


Eğitimler kapsamında Sandıklı Kadın Kültür Evinde kurs gören kadınlara yönelik yangın esnasında dikkat edilmesi gerekenler ve yapılması konusunda eğitim verildi. Eğitim çalışması teorik uygulamalı olarak yapıldı. Kültür evinin bahçesinde yapılan eğitimde yangın söndürme tüpünün kullanılmasına yönelik küçük bir de tatbikat yapıldı. Kadınların yangına müdahale ve yangın söndürme tüpünü kullanma konusunda gösterdikleri başarıyı dile getiren itfaiye müdürlüğüne yetkilileri, yapılan eğitimlerin olası bir yangın halinde pek çok hayat kurtarabileceğine dikkat çekerek, bu eğitimlerin artarak devam edeceğini belirttiler.

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