İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı jandarma ekiplerinden cep telefonu ve emniyet kemeri denetimi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konusunda sürücü denetimi yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, direksiyon başında cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konusunda sürücü denetimi yaptı.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nca Türkiye genelinde yapılan trafik uygulaması kapsamında, sabah saatlerinde Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sandıklı - Hocalar - Uşak karayolunda çift yönlü yapılan uygulamada yolcu taşıyan araçlar başta olmak üzere çok sayıda aracı denetledi. Seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücülere 288 lira ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ise 132 lira cezai işlem uyguladı.


Asayiş ve trafik birimlerinde görev yapan jandarma personelinin katıldığı uygulamada, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemeri takılması konularında sürücüleri bilgiler verildi. Emniyet kemerlerini takan ve trafikte cep telefonu kullanmayan sürücüler ise Jandarma ekipleri tarafından tebrik edilerek teşekkür edildi.


Uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar bu denetimlerin güzel olduğunu ve devam etmesini istediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.