Sandıklı Kaymakamı Sülün kütüphane inşaatını inceledi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, inşaatı devam eden Sandıklı Kültür Merkezi ve Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Sülün, inşaatın bir an önce tamamlanabilmesi için çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

Kütüphane Müdürü Fatma Burcu Erdoğdu, Proje Mimarı Şakir Daştan ve Müteahhit Özay Kartal'dan bilgiler alan Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün “Yeni kütüphanemiz faaliyete geçtiğinde sadece öğrencilerimiz ve gençlerimiz için değil 7'den 70'e tüm Sandıklılar için cazibe merkezi olacak.” ifadelerini kullandı.