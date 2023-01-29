Sandıklı Kumalar Spor, Süper Amatör Lig'e çıktı

Sandıklı Kumalar Spor, play-off karşılaşmasında 4 maçı da kazanarak Süper Amatör Lig'e çıktı.

17 ve 20 yaşları arasında tamamı Afyonkarahisarın Sandıklı ilçesinden olan futbolculardan oluşan Sandıklı Kumalar Spor Takımı, Süper Amatöre çıktı. Geçen yıl 2. Amatör Lig'de Şampiyon olarak bu sene 1. Amatör Lig'e çıkan Sandıklı Kumalar Spor, 1'inci Amatör Lig'de normal süreyi 16 puan ile ikinci olarak tamamladı. Ligi aynı puanla 3. olarak tamamlayan Evciler Sporu eleme karşılaşmasında 3-1 yenerek play-off karşılaşmasına kaldı.