Sandıklı Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet coşkusu

Afyonkarahisar Sandıklı Meslek Yüksekokulu'nun 2018-2019 eğitim öğretim yılı 25'inci dönem mezuniyet töreni Hüdai Kaplıcalarındaki bir otelde düzenlendi.

Törene Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, ilçe protokolü ve veliler katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Çöl burada yaptığı konuşmada, "Bundan sonraki süreçte inşallah Sandıklı adına eğitimin çeşitli kademelerinde daha güzel ve daha çeşitli bölümler açarak ilçemizin eğitimine katkı sağlamak boynumuzun borcudur. Mezun olan öğrencilere iş hayatında ve eğitim hayatında başarı diliyorum. Anne ve babalara da bu kadar güzel gençleri yetiştirdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun" dedi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop "Acı, tatlı hatıralar ile öğrencilerimizin hayatlarının kısa bir kesiti bugün burada sonlanıyor. Siz mezunlarımızın, okullarından aldıkları ışıkla, güvenle, millete ve bütün insanlığa hizmet edeceğini düşünüyorum. Diplomalarınız hayırlı olsun. Hayatınızın en değerli varlığı yavrularınızı bize gönderdiğinizden daha donanımlı ve bilgili, daha olgun ve kendine güvenen bir şekilde sizlere ve milletimize iade ediyoruz. Bugün bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar gösterdiğiniz fedakârlıklar için hepinize teşekkürler. Dürüstlük ve etik değerler vazgeçilmez prensipleriniz arasında olmalı; bu duygularla sizleri bugünlere dek hazırlayıp karakter ve kapasitelerinizi bina eden hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepinize geleceğe bakan güzel günler diliyorum. Allah ömrünüzü uzun kısmetinizi gür etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olanlara protokol tarafından plaket ve ödülleri verildi. Mezunlar kortej yürüyüşü sonrası kep fırlattı.