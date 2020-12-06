Sandıklı Millet Bahçesi projesinde ilk adım atıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine yapılacak olan Millet Bahçesinin ihalesi TOKİ tarafından gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ihalenin hayırlı olmasını dileyerek, "33 Milyon TL maliyetle ve hibe yöntemi ile Sandıklı'ya bölgede ilk olarak yapılacak olan muhteşem projenin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize olan güvenin eseri olan bu projeler ile Sandıklı halkına layık olmaya devam edeceğiz" dedi.