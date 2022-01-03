Sandıklı Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımına başlanan 72 bin metrekarelik alana sahip ‘Millet Bahçesi' projesinde sona yaklaşıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek, incelemeleri yapılan Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal tesisleri, çay bahçeleri, kafeteryaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk parkları, spor alanları ile ilçeye hizmet vermesi planlanarak yapılan Millet Bahçesi'nin bitirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çöl, konuyla ilgili yetkililerden bilgiler alarak fikir alış verişinde bulundu. Adeta ormanlık bir anımsatan yapısıyla ilçenin çehresini değiştirecek olan projenin bitmesiyle vatandaşların kullanımına sunulacağı ve gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasların başında gelecek proje için geri sayım sürüyor.