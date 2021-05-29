Sandıklı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımına başlanan ‘Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından canlı konferans sistemiyle gerçekleştirilen açılış ile Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ak Parti İlçe Başkanı Osman Işık tarafından ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Millet kıraathanesi, koşu, bisiklet, yürüyüş parkurları, oyun ve spor alanları ile ilçeye renk katacak olan Millet Bahçesi projesi için ilk adım törenle atıldı.

Toplamda 50 bin metrekarelik bir alana yapılacak olan proje kapsamında bir açıklama yapan Başkan Çöl, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayları sonucunda ilçemize yapılacak olan Millet Bahçemiz için Bakan Kurum ve emeği geçen AK Parti milletvekillerimiz ile Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum. Destekleri sayesinde Sandıklımıza muhteşem bir eseri kazandırmanın haklı gururunu duymaktayız. Yıllarca ilçemize hizmet verecek olan kalıcı bir eser daha bırakmak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.