Sandıklı Mimarlar Odası Temsilcisi Ziya Dazkır'dan suç duyurusu

Mimarlar Odası Sandıklı Temsilcisi Ziya Dazkır, adı kullanılarak Cumhurbaşkanlığı şikâyet sistemi olan CİMER'e yapılan ihbar ve şikayetlerin kendisi tarafından yapılmadığını, bunu yapan kişi ya da kişilerin bulunması için Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Mimar Ziya Dazkır, yaptığı açıklamada, ''Ben Mimarlar Odası temsilcisiyim. Son zamanlarda imar barışı ile ilgili yapılan uygulamalarda, ilçemiz Hüdai Kaplıcaları mevkiinde usulsüz işlemler yapılmış gibi algı oluşturularak benim adıma Cumhurbaşkanlığı şikâyet sistemi CİMER'e şikâyetlerde bulunulduğunu öğrendim. Ben böyle bir şikâyette bulunmadım. Bu durum sahteciliktir, iftiradır ve dolayısı ile suçtur. Bunu yapan kişi ya da kişilerin bulunup cezalandırılması için Sandıklı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum" dedi.