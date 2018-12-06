Sandıklı MYO'da Kariyer Günü

Sandıklı Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) ‘Kariyer Günü' düzenlendi.

Sandıklı Meslek Yüksek Okulu ile İşkur işbirliği ile düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Karakaya, Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Zafer Teknopark Genel Müdürü ve AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir'in konuşması ile başlayan Kariyer Günü, iş adamı ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Melih Yurter'in ‘Girişimcilik Kariyerinin Perde Arkası' konulu konuşması ile devam etti. Kariyer Günü programı, katılımcılara belgeleri verilirken hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.