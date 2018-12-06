İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı MYO'da Kariyer Günü

Sandıklı Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) ‘Kariyer Günü’ düzenlendi.

Sandıklı Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) ‘Kariyer Günü' düzenlendi.


Sandıklı Meslek Yüksek Okulu ile İşkur işbirliği ile düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Karakaya, Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Zafer Teknopark Genel Müdürü ve AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir'in konuşması ile başlayan Kariyer Günü, iş adamı ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eski Başkanı Melih Yurter'in ‘Girişimcilik Kariyerinin Perde Arkası' konulu konuşması ile devam etti. Kariyer Günü programı, katılımcılara belgeleri verilirken hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.