İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı OSB'de tapu heyecanı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırımları tamamlanan firmalara tapuları teslim edildi.


Tapu devir töreni Sandıklı Belediyesi gerçekleştirildi. Törene Sandıklı Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eflatun Can Tortop, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Organize Sanayi Müdürü Cem Yavuz, Tapu Müdür Vekili Ali Uluışık, şirket yetkilileri Yusuf Aktürk ve Halil Fidan katıldı.


İmza töreni sonrası tarafları tebrik eden Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop, bütün yükümlülükleri yerine getiren şirket yetkililerimizi tebrik ederek, hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.