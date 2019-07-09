İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı ve köylerinde haşhaş hasadı başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi ve köylerinde haşhaş bitkisinin hasadı yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi ve köylerinde haşhaş bitkisinin hasadı yapılmaya başlandı.


Kasım ayında ekimi yapılan ve temmuz ayının ilk haftasında hasadı yapılan haşhaş bitkisi, iki defa çapa yapılarak ve elle kırmak şeklinde hasat ediliyor. İçindeki tohum ve dış kabuğu (kapsül) ayrı ayrı ekonomik değeri olan bitkinin içindeki tohum mutfaklarda hamur işlerinde kullanılırken, dış kapsülü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınarak ilaç yapımında kullanılıyor.


Ekimi kotaya bağlı olan haşhaş bitkisinin ekimi Toprak Mahsulleri Ofisi denetiminde yapılıyor. Kapsülün kilogram fiyatını TMO belirlerken, haşhaş tohumunun kilogram fiyatının bu yıl 15 ila 20 lira arasında olması bekleniyor.


Üreticilerden Fahrettin Başpınar, haşhaş hasadı yaparken yaptığı açıklamada, Sandıklı'nın Başkuyucak köyünden olduğunu, nisan ayında ekimini yaptıkları haşhaş bitkisinin temmuz ayının ilk haftasında hasadını yaptıklarını anlattı. Başpınar, "Afyon bölgesinin bitkisi olan haşhaşın tohumu ayrı para, kapsülü ayrı para. Bizim bu bitkinin ekimi atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Kota olduğu için köyümüz küçük ve bize verilen izin kadar ekim yapıyoruz. Köyümüzün kotası 80 dekar ve bana da bu yıl 8 dekar ekim müsaadesi çıktı'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.