Sandıklı Ziraat Odası'nda seçim heyecanı

Sandıklı Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu Sandıklı Öğretmen Evinde yapıldı. Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 78 delegenin 44'ünün oyunu alan mevcut başkan Fatma Toptaş güven tazeledi. Seçimde Mustafa Karabınar 32, delegenin oyunu alırken, 1 delege oy kullanmadı, 1 delegenin oyu geçersiz sayıldı.

Güven tazeleyen Başkan Toptaş, "Öncelikle çiftçilerimizin temsilcisi olan sağ duyulu ve iyi yürekli delege arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ben ve bana destek olan delegeler bu sınavı da başarı ile verdik. Sadece şuna inandık dürüstlük samimiyet hoşgörü saygı ve biraz da fedakarlık başarımızın sırrı. Kaldığımız yerden daha güzel işler yapmak için devam edeceğiz. Sandıklı ve Kızılören deki çiftçilerimizin bütün sorunları bizim sorunumuzdur. Bu bilinçle hareket edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.