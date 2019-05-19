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Sandıklı'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.


Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki kutlamalara Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçe protokolü, okullar ve vatandaşlar katıldı. Kutlama programını Gençlik Spor ilçe Müdürlüğü ile Zübeyde Hanım Meslek Lisesi birlikte hazırladı. Kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken İlçe Kaymakamı Tortop öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.


Program daha sonra öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunumu ile son buldu.

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