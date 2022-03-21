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Sandıklı'da 21 Mart Down Sendromlular Günü kutlandı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 21 Mart Down Sendromlular Günü programı düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 21 Mart Down Sendromlular Günü programı düzenlendi.


Sandıklı Özçınar Özel Uygulama Okulu önderliğinde spor salonunda düzenlenen programa, Kaymakamı Eflatun Can Tortop, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, özel öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin müzik, halk oyunları, masa tenisi ve gösterileriyle devam program izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Program sonunda etkinliğe katılan down sendromlu öğrencilere Kaymakam Eflatun Can Tortop, İlçe Millî Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt tarafından madalya takıldı.

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