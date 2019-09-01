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Sandıklı'da 4 araç kazaya karıştı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya Karayolunun 62'nci kilometresinde 4 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.


Meydana gelen kaza sonrası polis ekipleri kazaya karışan araçları kurtarıcı yardımı ile olay yerinden çektirdikten sonra, yolu yeniden trafiğe açtı.

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