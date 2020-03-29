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Sandıklı'da 56 köy Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından; ilçeye bağlı 56 köyde dezenfektanlar ile cami, çöp konteynerleri, tuvaletler, köy konakları, okullar, toplu taşıma araçları, köy fırınları, çocuk oyun grupları, banklar, muhtarlıklar, duraklar, kapalı olan kahveler gibi alanlar Kovid-19 nedeniyle dezenfekte ediliyor.


Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop sürdürülen dezenfektan çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlçede yaşayan herkesin kurallara uyarak, Kovid-19 virüsüne karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu belayı; en az zararla, en kısa sürede defetmenin yegane yolu belirtilen kurallara tam uymaktan geçer. Unutmayalım tek tek hep birlikte tedbirleri her birimiz uygularsak hayatımızı riske atmamış oluruz" dedi.

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