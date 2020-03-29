Sandıklı'da 56 köy Kovid-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop sürdürülen dezenfektan çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "İlçede yaşayan herkesin kurallara uyarak, Kovid-19 virüsüne karşı tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu belayı; en az zararla, en kısa sürede defetmenin yegane yolu belirtilen kurallara tam uymaktan geçer. Unutmayalım tek tek hep birlikte tedbirleri her birimiz uygularsak hayatımızı riske atmamış oluruz" dedi.