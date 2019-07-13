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Sandıklı'da araç yangını

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesi girişinde yol çizgi çalışması yapan Karayollarına ait araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesi girişinde yol çizgi çalışması yapan Karayollarına ait araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre saat 15.00 sıralarında Karayollarına ait yol çizgi çalışması yapan araç, henuz bilinmeyen bir sebepten dolayı Akharım beldesi girişinde yanmaya başladı. Yangına, Sandıklı ve Akharım belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ettiler. Yangın esnasında Afyonkarahisar Antalya karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı, daha sonra normal trafik akışı sağlandı.


Çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, personelin aracı zamanında terk etmesi sonucu yaralanma ve can kaybı olmadı.


Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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