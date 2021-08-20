Sandıklı'da aşure günü etkinliği

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Kadın Kültür Evi'nde düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.

Muharrem ayının 10. günü olduğu kabul edilen aşure günü münasebetiyle Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Başkan Çöl, burada konak sahibi Rıza Gülşani'nin damadı İbrahim Maral ve kızı Emine Maral ile karşılıklı istişarelerde bulundu.

Denizli Çivril'de ikamet eden İbrahim ve Emine Maral çifti, yenilenen Gülşani Konağı'nı çok beğendiklerini, konağın bu haliyle eski günlere yeniden döndüklerini, gelecek nesillere ilçenin tarihi dokusunu miras olarak bıraktıkları için başta Başkan Çöl olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.