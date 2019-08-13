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Sandıklı'da bayramlaşma programı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde protokol ile vatandaşlar bayramlaştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde protokol ile vatandaşlar bayramlaştı.


Sandıklı Bedesten çarşısında gerçekleştirilen bayramlaşma programına eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Sandıklı Kaymakamı Eflatun can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kızılören ve Hocalar ilçeleri kaymakamlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Hocalar ve Kızılören ilçeleri ile ortaklaşa düzenlenen programda Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl bir selamlama konuşması gerçekleştirirken Milletvekili Eroğlu vatandaşlara hitap etti. Programın sonunda bir esnafın rica üzerine iş yeri açılışı da gerçekleştiren Eroğlu ilçeden ayrıldı.

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