Sandıklı'da bir ayda ikinci traktör hırsızlığı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde son bir ayda iki vatandaşın traktörü çalındı.

Geçtigimiz günlerde bir vatandaşın traktörünün çalımasının üzerinden bir ay geçmeden bu gün sabaha karşı saat 00.04 sıralarında İbrahim Özkeskine ait traktör Cuma mahallesindeki evinin önünden çalındı.

Edinilen bilgiye göre traktörleri çalan kişi ya da kişiler aynı yöntemi kullanarak traktörleri çalarak götürdükleri belirtildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri ögrenildi.