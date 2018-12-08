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Sandıklı'da bu yol yılın altı ayı trafiğe kapalı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki karayolu her yıl altı ay trafiğe kapatılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Şuhut ilçeleri arasındaki karayolu her yıl altı ay trafiğe kapatılıyor.


Sandıklı'yı Şuhut'a bağlayan 33 kilometrelik yol, her yıl ekim ayı ile nisan ayları arasında yoğun kış şartları nedeni ile araç trafiğine kapatılıyor. Her iki ilçe çıkışında, yolun araç trafiğine kapalı olduğunu gösteren uyarı levhaları dikiliyor. İki ilçeyi birbirine bağlayan bölgedeki 1880 metre rakımlı Çakmaktepe mevkii kar nedeni ile kapalı olurken, Sandıklı ve Şuhut arasındaki ulaşım il merkezi Afyonkarahisar üzerinden sağlanıyor.

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