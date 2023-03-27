İhlas Haber Ajansı

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Sandıklı'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulaması devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik başlatılan şap aşısı uygulama çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik başlatılan şap aşısı uygulama çalışmaları devam ediyor.


Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından SAT-2 serotipi şap aşıları büyükbaş hayvanlara uygulamaya devam ediliyor. Aşılamanın yanı sıra kimliklendirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışmalarını özellikle köy ve kırsal alanlarda yürüttükleri ve aşılama çalışmaların hayvan kayıt sistemine göre uygulandığı kaydedildi.

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