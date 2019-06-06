Sandıklı'da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'nun katılımıyla bayramlaşma gerçekleşti

Sandıklı'da Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun katılımı ile bayramlaşma töreni yapıldı.

Bayramlaşma programında Prof. Dr. Veysel Eroğlu vatandaşların bayramını kutladı. Burada bir konuşma yapan Eroğlu, Sandıklı'ya Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde inanılmaz yatırımlar, barajlar ve köprüler yapıldığını anlattı. Eroğlu, Kumalar Dağı'nda kış turizmi tesisleri kurularak tabiat turizmi ve termal turizm ile Sandıklı'nın şaha kalkacağını söyledi. Eroğlu, "Biz 5-6 bin dolar harcayacak turistleri Afyankarahisar'a, Sandıklı'ya getirmek istiyoruz"dedi.

Konuşmasının ardından Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri bayramlaşmak üzere Hocalar ilçesine gittiler.

Programa Eroğlu'nun yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Kızılören Kaymakamı Recep Hasar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile çok sayıda vatandaş katıldı.