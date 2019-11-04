Sandıklı'da dislekli farkındalık eğitimi

Sandıklı'da 7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında eğitim verildi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda ilçede bulunan okul müdür ve müdür yardımcılarına İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları Ahmet Şengün ve Ülkü Asıltürk tarafından bilgiler verildi. Verilen eğitimde öğrencilerde görülen öğrenme bozukluklarında ailelerin biran önce bilgilendirilmesi istendi.

Katılımcılara disleksi (öğrenme güçlüğü) hakkında bilgiler aktaran Doktor Şengün, “Bilindiği üzere öğrenme, en yalın anlamda bilginin kazanılması olarak tanımlanırsa, bireyin bilgiyi kazanırken zorlanması sonucunda ortaya çıkan sorunlara da öğrenme güçlüğü denebilir. Özgül öğrenme güçlüğü eğitim sistemiyle ilişkili bir kavram olduğundan ilköğretim döneminde belirtileri ortaya çıkmakta ve böylelikle tanı konulabilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin üstündedir. Ruhsal bir hastalığı ve duyusal bir özrü olmaması ve iyi eğitim almasına rağmen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı göstermektedir. Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri olarak; okuma güçlüğü (disleksi), yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi) ve sayısal güçlük (diskalkuli) belirtilebilir” şeklinde konuştu.

İlçe sağlık ekipleri tarafından köy ziyaretleri yapılarak vatandaşlara da disleksi hakkında bilgiler veren toplantılar düzenlendi.