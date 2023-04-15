Sandıklı'da gıda denetimi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yapıldı.

Ramazan ayı münasebetiyle denetimler, tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerleri ile restoran gibi toplu tüketim yerlerinde arttırarak devam ediyor. Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan kurum yetkilileri, “Amacımız halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamaktır. Toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da mesai mefhumu gözetilmeksizin aynı kararlılıkla devam edecektir. Tüketicilerimiz gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda hattına yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.