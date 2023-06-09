İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sandıklı'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı kafilesi, dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden kutsal topraklara gidecek olan hacı kafilesi, dualarla uğurlandı.


Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleşen uğurlama törenine Sandıklı İlçe Müftüsü Ömer Ünal, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan uğurlamada, hacı adaylarına konuşma yapan Ünal “Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşu ile hayırlı bir hac vazifesini yapmış bir şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin. Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir” dedi.


Konuşmaların ve yapılan duanın ardından hacı adayları, ilahiler eşliğinde otobüsler ile uğurlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.