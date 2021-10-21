Sandıklı'da ‘Huzur Sohbetleri' etkinliği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in katılımıyla ‘Huzur Sohbetleri' etkinliği gerçekleştirildi.

Sandıklı Kadın Kültür Evi'nde gerçekleştirilen program Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ‘Tanışmak, Gönül Birliği'nin sağlanması ve beraberliğin tesis edilmesi kapsamında düzenlediği belirtildi. Müftülük Personeli Vaize Havva Uysal tarafından sunulan 'Mevlid Kandili, Peygamber Sevgisi ve Vefa' Temalı sohbet etkinliğine Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un eşi Reyhan Tortop, İlçe Müftü Vekilinin Eşi Emel Bilici ile vali yardımcıları ve kaymakam eşleri katıldı.