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Sandıklı'da iki otobüs çarpıştı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi şehirler arası otobüs terminalinde aynı firmaya ait 2 otobüs geri manevra yaparken çarpıştı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi şehirler arası otobüs terminalinde aynı firmaya ait 2 otobüs geri manevra yaparken çarpıştı.


Kaza edinilen bilgiye göre Sandıklı şehirler arası otobüs terminalinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Otogara giriş çıkış yapan Çetin G.'nin kullandığı 09 DH 102 plakalı otobüs, geri manevra yaparken Soykan Ü.'nün kullandığı otobüse çarptı .Çarpışmanın etkisi ile otobüslerin camları kırıldı, kaportalarında büyük hasar meydana geldi.


Yolculardan ve otobüs personellerinden yaralanan olmadı. Otobüsler yapılan işlemlerin ardından birer saat rötarla yollarına devam etti.

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