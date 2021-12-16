Sandıklı'da 'İlmek İlmek Sevgi, Ailenin Temeli' projesi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından "Ailede Sevgi" semineri verildi.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aile içi iletişimi güçlendirmek, aile birliğini, aile bütünlüğünü sağlamak ve sevgi dolu nesiller inşa etmek amacı çalışma başlatıldı. Bu çerçevede okul öncesi öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlanan "İlmek İlmek Sevgi, Ailenin Temeli" projesi kapsamında Yılmaz tarafından "Ailede Sevgi" semineri verildi. Programda çocuklara sevgi ve ilgiyle yaklaşmanın onlarda inanılmaz dönüştürücü etkisi örneklerle anlatıldı. Yaklaşık 320 velinin katılım sağladığı, ilginin oldukça fazla olduğu program sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen tüm paydaşlara, katılım sağlayan tüm velilere teşekkür ederek Sandıklı'da yapacakları tüm projelerde velilerden destek beklediklerini ifade etti.