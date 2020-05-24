İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri drone ile denetim yaptı

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, Ramazan Bayramı’nda alınan tedbirler kapsamında drone ile denetim yaptı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirler kapsamında drone ile denetim yaptı.


Jandarma Trafik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla zorunlu nedenlerle karayoluna çıkan araçlar ve sürücülere yönelik drone ile emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, hatalı araç geçme ve şerit izleme denetimi yaptı. Durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların maske takıp takmadıkları, seyahat izini olup olmadığı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Araçlarda bulunan vatandaşların Ramazan Bayramını kutlayan ekipler, sürücülerin hız kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların gitmesi yasak olan mesire alanları da drone ile kontrol edildi.


Vatandaşların evde kalarak, mesire alanlarına gitmediği, korona virüs kapsamında belirlenen kısıtlama ve yasaklamalara uyduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.