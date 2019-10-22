Sandıklı'da jeotermal enerji ile ısınma sezonu başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal enerji (SANJET ) ile ısınma sezonu başladı.

Sandıklı Belediyesi iştiraki olan Sanjet Sandıklı ilçe merkezindeki 30 bin aboneyi 2019/2020 kış sezonunda ısınması için Hüdai kaplıcalarından ilçe merkezine sıcak su göndermeye başladı.

Sandıklıda ilçe merkezinin konut ve iş yeri olarak yüzde 80 i jeotermal enerji (SANJET) ile ısınıyor. Abonelerin kontör satın almak sureti ile ısınmayı sağladığı sistem Ekim ayı sonlarında çalışmaya başlayıp Mayıs ayı sonlarına kadar devam ediyor. Yaklaşık yedi ay süren ısınma sezonunda aboneler rahat bir kış geçiriyorlar.

Elektriğe yapılan zamlarda sonra SANJET kontör ücretleri de artırıldı.