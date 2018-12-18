Sandıklı'da kadınlardan “Çocuklar Üşümesin” projesi

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği'nin 44 üyesi tarafından ihtiyaç sahibi köy çocukları hazırlanan giyim malzemeleri

“Çocuklar Üşümesin” projesi kapsamında yaptığı faaliyetlerden elde ettikleri gelirler ile çocuklara kaban ve bot alan gönüllü hanımlar, ilçeye bağlı köylerde bulunan okuldaki öğrencilere verilmek üzere hazırladıkları hediyeleri okul müdürlerine teslim ediyor.

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal; “Yaptığımız faaliyetlerden ve gelen bağışlardan köy okullarındaki çocuklara üşümesinler diye yardım etmeye gidiyoruz. Kışın soğuk günlerinde üşümesinler diye bot, kaban ve mont aldık onlar için. Bunları dağıtmaya gidiyoruz şimdi. Aslında biz bir hayır derneği değiliz. 44 kadınla pek çok etkinlik yapıyoruz. Kültürel faaliyetler, folklor, tiyatrolarımız gibi pek çok kültürel faaliyet yapıyoruz ama, bunun yanı sıra böyle elimize bağış geçtikçe çocuklarımızı sevindirmek istiyoruz bu kış günlerinde. Hedefimiz kadının sosyal ortamdaki gücüne güç katmak. Ama kadın deyince aynı zamanda akla çocuk da geliyor. Amacımız çocuklarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak. Şimdi yaklaşık 60 çocuğa kaban ve bot aldık. Bundan önce de yine 60 çocuğa ayakkabı almış, “desteğimle bir adım” kampanyası yapmıştık. Bunları da kendi elimizle götürüm okul müdürlerine ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere teslim ettik” dedi.