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Sandıklı'da 'Kariyer Günleri'

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesinde, TRT spor programcısı Cüneyt Ersan öğrencilerle buluştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesinde, TRT spor programcısı Cüneyt Ersan öğrencilerle buluştu.


Kariyer günleri kapsamında tecrübelerini, mesleki birikimlerini ve tavsiyelerini öğrencilerle ile paylaşan spor programcısı ve sunucu Ersan, gelen soruları da yanıtladı. Sporda fair play ruhunun daha artmasına değinen Ersan, iki saat boyunca öğrencilerle sohbet etti.


Cüneyt Ersan daha sonra okul müdürü Recep Çetin ve öğretmenlerle Sandıklı ilçe merkezini gezdi.

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