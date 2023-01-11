Sandıklı'da ‘Kitap İyileştirir' projesi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kitap bağışı açılışı yapıldı.

Sandıklı Adalet Sarayında gerçekleştirilen ‘Kitap İyileştirir' kitap bağışı kampanyasına katılan bağışçılara belgeleri takdim edildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen kitap bağış kampanyasında konuşan Sandıklı Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed İkbal Doğan, kitap bağışında bulunan protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün'ün kitap bağısında bulunarak başlatılan kitap bağışı kampanyasının güzel bir çalışma olduğunu aktardı.

Ceza infaz kurumunda bulunan vatandaşların daha verimli ve iyi bir zaman geçirmesi için bağışların anlamlı olduğunu vurgulayan Kaymakam Sülün, “Ceza ve infaz kurumunda kalan vatandaşlarımız için yapacağımız en önemli etkinliklerden biri, onların ceza infaz kurumlarındaki zamanlarını daha iyi geçirebilmeleri adına okumalarına katkı sağlamak gerçekten güzel bir davranış” dedi.

Sandıklı Adliyesinde kurulan stantlara bağışların 15 Şubat'a kadar yapılabileceği belirtildi.