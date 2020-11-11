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Sandıklı'da Kızılay Şubesi kuruldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yeni kurulan Türk Kızılayı yönetim kurulu Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yeni kurulan Türk Kızılayı yönetim kurulu Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.


Sandıklı Şubesi Başkanlık görevine atanan Fatih Şükrü Kokkokoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akgül ve Mehmet Kum'dan oluşan heyet Başkan Çöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Çöl, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, ilçeye yararlı hizmetler yapacaklarına olan inancını belirtti.

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