Sandıklı'da “Köy Odası” kültürü yaşatılıyor

Dernek üyeleri, Kültür Evi'nde yaptıkları etkinliklerle oda kültürünü canlandırdı. Dernek üyeleri, ilçedeki gençleri misafir ederek köy ve mahalle odalarında oynanan oyunları canlandırdı. Türküler ve yöresel oyun havaları eşliğinde oyunlarla renklenen gecede, tel helva da yapılarak ikram edildi. Geçmişte mahalle ve köy odalarında oynanan 'yüzük saklama', 'uzun eşek', 'çat pat', 'topuk dövme', “tabur” ve 'patates yuvarlama' oyunları sergilendi.

Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş; “Mahallelerimizde bulunan ahşap evlerimizi yıktık, onun yerine üst üste apartmanlar diktik ve apartman hayatı bu kültürü yok etti. Bizim dernek olarak içimiz acıyor. Bu kültürün yok olması bir cinayet. Fırsat buldukça gençlerin ve yeni kuşağın bu kültürle tanışması için zaman zaman bu tür etkinlikler yapıyoruz. Bugün onlardan bir tanesini yaptık. Hem tel helva çekimini gençlere gösterdik hem de orta oyunları düzenledik. Bugün özellikle çocukları çağırdık. Onlar bu kültürü hiç yaşamamışlar onlar bu kültürü yaşasın ve devam ettirsin istedik. Yüzük saklama oyununu da icra ettik. Orta oyunlarını sergiledik. Orta oyunlarımız bizim eski bir kültürel değerimiz. Eskiden “Köy Odalarında” olan bir kültür bu. Biz bunu icat etmedik. Biz bunu atalarımızdan devir aldık. Bizim de bunları yaşatmamız lazım. Derneğimizin kuruluş amacı da bu. Kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bugün bu gecede bunu yaşatmaya çalıştık. Zaman zaman bu etkinliklerimizi yapıyoruz ve özellikle genç ve çocuklarımızı çağırarak bu kültürü görmelerini istiyoruz” dedi.