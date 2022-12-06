İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sandıklı'da Köy Yaşam Merkezileri eğitime başladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bağlı Ekinhisar köyünde minik öğrenciler için oluşturulan Köy Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bağlı Ekinhisar köyünde minik öğrenciler için oluşturulan Köy Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.


Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gönen Ekinhisar Köy Yaşam Merkezinde eğitime başlayan okul öncesi öğrencileri ziyaret ederek eğitim öğretim materyallerini teslim etti.


Köy Yaşam Merkezlerinin Ekinhisar ile beraber, Hırka, Karacaören ve Kızılca köylerinde de hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.