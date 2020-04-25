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Sandıklı'da meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meyve sebze taşıyan kamyonun devrilmesi, soncu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meyve sebze taşıyan kamyonun devrilmesi, soncu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan aldığı meyve ve sebzeyi Afyonkarahisar'a götüren Yusuf Dündar yönetimindeki 06 EZ 8183 plakalı kamyon, Sandıklı - Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresinde sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Yusuf Dündar, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol kenarındaki elektrik direğinin de devrildiği kazada Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OGEDAŞ) ekipleri tarafından elektrikler kesilerek önlemler alındı.


Çekici ile devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yola saçılan meyve ve sebzeler temizlendi.

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