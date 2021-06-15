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Sandıklı'da minikler jandarmayı ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182’inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle özel bir okulun öğrencileri Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle özel bir okulun öğrencileri Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Anasınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alptuğ Ayhan ve askeri personel tarafından jandarmanın icra ettiği faaliyetler hakkında bilgiler verildi.


Jandarma bahçesini ve kurum binasını gezen minik öğrenciler asker yeleği giyip asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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