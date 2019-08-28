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Sandıklı'da modern bir oyun parkı açıldı

Afyonkarahisarın Sandıklı ilçesinde modern bir oyun parkı açıldı.


Oyun parkının açılışını Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ile çocuklar birlikte yaptılar. Yeni hizmete giren "Game Park" adlı işyerinin açılışını yapan davetliler oyun parkını gezerek bazı oyuncakları çocuklara sorarak onlardan bilgi aldılar.


Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, yaptığı konuşmada, "Çocuklar bizim gelecegimiz. Onların internette, telefonda, sosyal medyada daha çok oyun parklarında zaman geçirmeleri önemli" dedi.

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