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Sandıklı'da öğrencilere ‘İyi Dersler Şoför Amca' eğitimi verildi

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere ‘İyi Dersler Şoför Amca’ eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde jandarma tarafından öğrencilere ‘İyi Dersler Şoför Amca' eğitimi verildi.


Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri iş birliği ile ilçedeki 4'üncü sınıf öğrencilerine ‘İyi Dersler Şoför Amca' eğitimi verildi. Jandarma trafik ekibinden Uzman Jandarma Ali Akbulut, Uzman Jandarma H.Yusuf Kızıl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Akçınar tarafından verilen eğitimde, okul servislerine iniş ve binişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar, servis araçlarında emniyet kemeri takılmasında dikkat edilmesi, yaya iken dikkat edilmesi gereken bir çok trafik kuralları anlatıldı. Eğitimde öğrencilerin soruları cevaplandırılarak, uyulması gereken trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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